A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou a assinatura de um empréstimo ponte de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de aumento para até US$ 1,4 bilhão, com taxa de juros inicial correspondente à SOFR acrescida de 6% ao ano e prazo final de vencimento de 5 anos. O empréstimo tem como garantidoras a própria CSN e a CSN Cimentos Brasil. Na tarde de ontem, a Broadcast adiantou que o empréstimo estava em fase final de negociação, bem como a taxa inicia da transação.

A CSN pretende utilizar os recursos do empréstimo para "refinanciar dívidas existentes e para o pagamento de taxas, despesas e custos correlatos do empréstimo".

Em fato relevante, a companhia afirma que celebrou uma carta-compromisso vinculante com o Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA) Inc., Banco XP S.A., BNP Paribas Sec. Corp., Banco do Brasil S.A. New York Branch e Banco Bradesco S.A. para a estruturação de um novo contrato de crédito sindicalizado com garantia sênior, tendo a CSN Inova Ventures como tomadora e a CSN e a CSN Cimentos Brasil S.A. como garantidoras.

"O empréstimo insere-se no contexto da iniciativa estratégica mais ampla da companhia, anunciada no Fato Relevante publicado em 15 de janeiro de 2026, que anunciou o início de um programa estruturado de desinvestimento de ativos, com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital. Nesse contexto, a Companhia está estruturando um Empréstimo com um sindicato de bancos para antecipar parte dos recursos esperados a partir de tais desinvestimentos", diz o documento.

O empréstimo, diz ainda a CSN, destina-se a suportar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos da Companhia e deverá ser garantida, em parte, por determinados ativos designados para desinvestimento.

A conclusão da operação está sujeita à celebração de documentos de crédito definitivos e do cumprimento de condições precedentes usuais para operações desta natureza.