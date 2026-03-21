O empresário Elon Musk disse que gostaria de se oferecer para pagar os salários dos funcionários da Transportation Security Administration (TSA) - agência federal dos EUA responsável pela segurança em mais de 450 aeroportos - durante o impasse orçamentário nos Estados Unidos. A declaração foi feita há pouco em sua conta oficial no X.

"Gostaria de me oferecer para pagar os salários dos funcionários da TSA durante este impasse orçamentário que está afetando negativamente a vida de tantos americanos em aeroportos por todo o país", diz o post.

O governo de Donald Trump vive uma paralisação ou shutdown, devido à falta de acordo sobre o orçamento federal. Trump afirmou ontem que o "shutdown dos democratas" teria custado "ao menos dois pontos" do Produto Interno Bruto (PIB) do país e acusou a oposição de repetir a estratégia, desta vez, "em versão mini", após a longa paralisação do ano passado.