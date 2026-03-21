O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, reforçou, ao encerrar a coletiva de imprensa sobre as medidas para combater o aumento abusivo de preços de combustíveis, que a fiscalização federal será criteriosa e não arbitrária. "O fundamental é nós termos a mão firme para, de forma criteriosa, fiscalizar vigilantemente e aplicar as sanções, coibindo esse tipo de prática".

Ele disse que há um risco potencial de que casos isolados de manipulação de preços constituam um problema maior. "Nós seremos absolutamente criteriosos, por um lado, e implacáveis, por outro", prosseguiu o ministro.

Sobre os infratores, o secretário Nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, disse que há donos de postos e também casos de denúncias nas distribuidoras. "A gente está olhando para tudo isso, e tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes são questões regionais, locais".