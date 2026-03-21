A Justiça da Bahia destravou a venda do Complexo Bahia - área de produção de ouro com duas minas - da Santa Luz Desenvolvimento Mineral, controlada da Equinox Gold, para a CMOC Brasil, uma operação de US$ 1,015 bilhão. No início do mês, uma liminar havia barrado a operação.

O bloqueio à transação fora obtido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), que argumentou que a mineradora não tinha o direito de vender os direitos minerários sem o seu consentimento e que parte desses direitos não pertencem a ela. Estavam apenas sob arrendamento ou sob controle de contratos que exigiam anuência estatal para transferência.

A nova decisão foi assinada na quarta-feira, 18, pelo desembargador Cláudio Césare Braga Pereira. Com ela, o processo de transferência é válido ao menos até o julgamento do mérito.

Procurada, a CBPM reafirmou sua confiança no Poder Judiciário e no devido processo legal. "Atuamos na defesa de uma causa justa: a proteção dos interesses do povo baiano e do patrimônio mineral pertencente ao nosso estado", disse a empresa em nota. "Seguiremos firmes na defesa do patrimônio mineral da Bahia, certos de que as decisões finais reconhecerão a legitimidade da nossa atuação e serão favoráveis ao povo baiano, legítimo titular desses recursos, cuja gestão deve estar sempre alinhada ao interesse público."

A Equinox, por sua vez, disse ainda que a venda de suas operações no Brasil para o CMOC Group foi regularmente concluída em 23 de janeiro de 2026, em total conformidade com todos os requisitos legais e contratuais aplicáveis. "A transação foi consumada e, em nenhum momento, foi bloqueada, suspensa, revogada ou invalidada", afirmou a empresa.

"A recente decisão judicial não produz qualquer efeito jurídico ou material sobre a Equinox Gold, tampouco altera a conclusão da operação. A decisão do Tribunal se limita a revogar a restrição anteriormente imposta à CMOC e à Santa Luz em relação a alterações em sua estrutura societária, sem qualquer impacto sobre a validade, a eficácia ou a consumação da venda, que já havia sido concluída."