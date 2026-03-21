As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 20, e na semana, em meio a revisões de cenários para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e de outros Bancos Centrais, diante da preocupação com a inflação em meio à alta do petróleo, por conta do conflito no Oriente Médio. Posicionamentos defensivos antes do fim de semana também ditaram a sessão de vencimento triplo em Wall Street.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,96%, aos 45.577,47 pontos. O S&P 500 terminou com queda de 1,51%, aos 6.506,48 pontos, e o Nasdaq encerrou com recuo de 2,01%, aos 21.647,61 pontos. Na semana, o Dow caiu 2,11%, o S&P 500 perdeu 1,9% e o Nasdaq cedeu 2,07%.

Aproximadamente US$ 5,7 trilhões em valor nocional vinculado a ações individuais, índices e fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA expiram nesta sexta-feira, segundo a Bloomberg. O vencimento ocorre em um momento particularmente tenso para os mercados diante das implicações para inflação e crescimento, o que obscurece a perspectiva para a política monetária nos EUA e em outros países.

A reta final da sessão em Nova York foi marcada por alta do petróleo no pregão eletrônico e aceleração dos rendimentos dos títulos americanos e de outros países. Um porta-voz da Casa Branca disse à CBS News que as forças armadas dos EUA "podem tomar" a Ilha de Kharg, no Irã, "a qualquer momento", e afirmou que o presidente norte-americano, Donald Trump, "mantém todas as opções em aberto"

Apenas sete ações do Dow Jones escaparam do território negativo. A maior queda porcentual ficou com a IBM (-3,4%), seguida pela Honeywell (-3,3%) e Nvidia (-3,15%). Entre as ações resilientes no campo de alta estavam as da Verizon (1%), Visa (0,6%) e Goldman Sachs (0,5%). Chevron marcou ganho de 0,14%.

As ações da Super Micro Computer derreteram 33% após o governo dos EUA acusar um dos cofundadores da empresa de tecnologia e outras duas pessoas de envolvimento em um plano para desviar servidores montados em território americano para a China, violando as leis de controle de exportação.

Sob efeito de balanços trimestrais, a FedEx - companhia de logística e transporte - subiu 0,7%, a Planet Labs - empresa de imagens da Terra - teve alta de 25,6%

Mineradoras ampliaram a onda de vendas desta semana, com recuo dos preços do ouro e cobre. A Anglogold Ashanti perdeu 5% e a Newmont Mining recuou 3,4%.