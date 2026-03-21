A aviação brasileira registrou o melhor primeiro bimestre dos últimos 25 anos, quando teve início a série histórica. Entre janeiro e fevereiro, foram 22,9 milhões de passageiros transportados em voos domésticos e internacionais, crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados do Relatório de Demanda e Oferta, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), compilados pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

"A aviação é um termômetro da atividade econômica e esse recorde no início do ano indica um cenário de maior dinamismo, geração de oportunidades e ampliação da conectividade no país", afirma o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Em janeiro de 2026, foram transportados 12,4 milhões de passageiros. Em fevereiro, o total chegou a 10,5 milhões, com crescimento de 9,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O desempenho foi puxado, em parte, pelo aumento da movimentação internacional. No primeiro bimestre, mais de 5,7 milhões de passageiros viajaram em voos entre o Brasil e o exterior, 14,9% acima do mesmo período do ano anterior.

A movimentação de passageiros foi liderada pela região Sudeste, com 10,6 milhões de embarques no primeiro bimestre. Em seguida aparecem o Nordeste (4 milhões), o Sul (2,4 milhões), o Centro-Oeste (1,9 milhão) e o Norte (928 mil).

Os números reforçam a trajetória de alta reportada nos últimos anos. Em 2021, o volume de passageiros no mesmo período foi de pouco mais de 11 milhões. Desde então, o número vem crescendo consecutivamente, superando níveis pré-pandemia.