O preço do diesel na Refinaria de Mataripe, na Bahia, subiu 71,3% somente em março, e a gasolina, 45,3%. Outras refinarias privadas, como Clara Camarão, da Brava Energia, e a Refinaria de Manaus (Ream), seguem pelo mesmo caminho, o que em parte explica o aumento de preço dos combustíveis nos postos de abastecimento, apesar de reajustes menores feitos pela Petrobras.

Na Brava, o aumento do diesel acumula cerca de 35,6% e da gasolina, 32,3%. Já a Petrobras elevou o diesel em 11,6% no sábado passado, após 312 dias sem reajuste; ou aumento de R$ 0,38 por litro, que passou a custar R$ 3,65 em média nas refinarias da estatal.

Em Mataripe, o diesel S-10 já custa R$ 5,70 o litro e o diesel S500 da Brava sai a R$ 5,52.

Nesta sexta, 20, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu que a Petrobras tenha um estoque regulador de petróleo para evitar variações no preço do produto no Brasil. Lula disse que essa "não é uma coisa rápida", que leva algum tempo para ser elaborada, e argumentou a favor da medida.

"A vida inteira eu acreditei que a Petrobras tinha estoque regulador. Se não para a guerra, pelo menos para a greve. Mas na verdade não tinha estoque regulador. Então, eu falei para a Magda (Chambriard, presidente da Petrobras): 'Isso não é uma coisa rápida, leva tempo, mas é uma coisa estratégica que a Petrobras e o governo tem que pensar'", afirmou o presidente. "(Vejam) O que está acontecendo hoje. E se essa guerra (no Irã) durar 30 dias? E se essa guerra durar 40 dias? E se o Irã não deixar sair nenhum barril de petróleo do Estreito de Ormuz?", questionou Lula.

O presidente comparou esse estoque regulador às reservas internacionais do Brasil. Brincou que "muita gente" fala para ele usar o dinheiro das reservas para "fazer coisas", mas disse que não pode fazer isso.

"Muita gente fala para mim: 'Por que você não tira uns 100 bilhões da reserva para fazer as coisas que você precisa fazer?.' Eu vou ter que encontrar um jeito de fazer sem mexer na reserva. Eu não posso mexer na reserva, porque ela é o que garante a soberania desse país", declarou Lula.

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