O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina avançou 2,1% no quarto trimestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, segundo dado divulgado nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec, na sigla em espanhol) do país. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve alta de 0,6%, com ajustes sazonais.

Das 17 segmentações analisadas, 13 registraram alta anual no período. Em destaque, estão os setores de intermediação financeira agricultura (+17,2%), agricultura (+16,1%) e pesca (+10,6%).

Na outra ponta, a área de indústria manufatureira caiu 5% e o de comércio atacadista, varejista e serviços de reparo recuou 2,2%.