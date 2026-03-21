Ao longo dos últimos 21 dias, somente 16 petroleiros carregados com petróleo deixaram o Irã desde o início do conflito entre EUA e Israel contra o país persa. Os dados são da plataforma de monitoramento TankerTrackers, que também informou que outros seis petroleiros já estão carregados para zarpar, mas ainda não partiram.

A plataforma também classificou como falsas as informações desta sexta-feira de que nenhum petroleiro carregado navegou pelo Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas.

De acordo com a MarineTraffic, outra plataforma de monitoramento, a atividade de trânsito pelo Estreito de Ormuz permanece severamente restrita, com apenas quatro movimentações de embarcações registradas entre quarta-feira, 18, e a quinta-feira, 19, sendo três petroleiros e um navio transportador de gás natural.