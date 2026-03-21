O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 20, que há pessoas que insistem em insinuar que a Petrobras contém desvantagens para privatizar partes da empresa. A declaração foi feita em uma agenda do presidente na Refinaria Gabriel Passos, em Betim (MG), onde, segundo o presidente, vai chegar a produção de 240 mil barris de petróleo por dia.

"Mesmo a Petrobras provando o sucesso que ela provou, sempre aparece alguém insinuando alguma desvantagem na Petrobras para vender um pedaço da Petrobras", declarou o presidente.

Sobre a crise do petróleo instaurada após o início do conflito no Oriente Médio, Lula reclamou da venda da BR Distribuidora, iniciado em 2019, sob a alegação de que ela não era rentável. O presidente afirmou que se a empresa estivesse sob o controle estatal, haveria a garantia de que os preços repassados pela Petrobras chegaria ao consumidor.

"Se a BR tivesse na nossa mão, teríamos a garantia de que o preço que a Petrobras aumenta ou não aumenta chegaria na bomba para o consumidor", disse. Segundo Lula, deveria ter havido uma greve para que a privatização da BR Distribuidora não fosse concretizada.

O presidente disse ainda que vai recomprar a Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde (BA), mesmo que isso "demore um pouco". A instalação foi vendida para o fundo Mubadala Capital por US$ 1,65 bilhão, em 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eles venderam a refinaria da Bahia, nós vamos comprar a refinaria da Bahia. Pode demorar um pouco, mas nós vamos comprar", declarou. Ao se referir à gestão passada, Lula disse que os petroleiros sabem quais foram os governos que tentaram "construir e destruir".

O presidente disse ainda que a Petrobrras, apesar de ser uma empresa de economia mista e ter ações disponíveis na Bolsa de Nova York, precisa entender que pertence ao Brasil, e não o contrário.

"A Petrobras é importante, é uma empresa de economia mista, tem ações na Bolsa da Nova York e nós respeitamos tudo isso. Mas a Petrobras tem que saber que ela não é dona do Brasil, é o Brasil que é dono dela", afirmou.

O presidente disse ainda que o governo federal está tentando solucionar os impasses na Margem Equatorial. Enquanto isso não ocorre, Lula disse que negocia a exploração na costa da Namíbia e que teve um sinal verde dado pela Netumbo Nandi-Ndaitwah, com quem conversou no último dia 10.

"Nós estamos tentando resolver a exploração do petróleo na Margem Equatorial e vamos saber se tem muito petróleo, porque tem na Guiana e tem no Suriname. Não é possível que Deus não tenha deixado um pouquinho pra nós. Não é possível. Nós vamos voltar pra África pra explorar", declarou Lula.