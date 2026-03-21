O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira, 20, que a Petrobras tenha um estoque regulador de petróleo para evitar variações no preço do produto no Brasil. Lula disse que essa "não é uma coisa rápida", que leva algum tempo para ser elaborada, e argumentou a favor da medida.

"A vida inteira eu acreditei que a Petrobras tinha estoque regulador. Se não para a guerra, pelo menos para a greve. Mas na verdade não tinha estoque regulador. Então, eu falei para a Magda (Chambriard, presidente da Petrobras): Isso não é uma coisa rápida, leva tempo, mas é uma coisa estratégica que a Petrobras e o governo tem que pensar", afirmou o presidente.

"(Vejam) O que está acontecendo hoje. E se essa guerra (no Irã) durar 30 dias? E se essa guerra durar 40 dias? E se o Irã não deixar sair nenhum barril de petróleo do estreito de Ormuz?", questionou Lula.

O presidente comparou esse estoque regulador às reservas internacionais do Brasil. Brincou que "muita gente" fala para ele usar o dinheiro das reservas para "fazer coisas", mas disse que não pode fazer isso. "Muita gente fala para mim: 'Por que você não tira uns 100 bilhões da reserva para fazer as coisas que você precisa fazer?'. Eu vou ter que encontrar um jeito de fazer sem mexer na reserva. Eu não posso mexer na reserva, porque ela é o que garante a soberania desse país", declarou.

Lula falou sobre as medidas que o governo tem adotado para evitar grandes variações no preço dos combustíveis no Brasil, em especial o óleo diesel. Criticou, porém, donos de postos de combustível por aumentarem o valor mesmo assim. "Todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro. Todo mundo tem o direito de ter sua empresa, ter seu posto de gasolina, ter sua distribuidora e ter o seu lucro. Agora, ninguém pode ter lucro às custas do sofrimento dos outros", afirmou.

Nesta sexta, Lula acompanhou o anúncio de investimentos de R$ 9 bilhões da Petrobrás em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), há a previsão de geração de 36 mil empregos em 10 anos. Também foi descerrada a placa de inauguração da primeira usina fotovoltaica da estatal, que iniciou funcionamento no fim de dezembro passado. São 20 mil painéis fotovoltaicos espelhados em 20 hectares, em um investimento de R$ 63 milhões.

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