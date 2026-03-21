O presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta sexta-feira, 20, o "Plano Abrangente de Resposta à Crise no Oriente Médio", que compreende cerca de 80 medidas, que entrarão em vigor amanhã, e mobilizará mais de cinco bilhões de euros. Em pronunciamento, ele disse que a medida beneficiará 3 milhões de empresas e 20 milhões de famílias do país.

"O panorama global está repleto de incertezas. No entanto, três coisas são claras: estamos preparados para enfrentar esta situação; mobilizaremos todos os recursos necessários para apoiar os cidadãos, as PMEs, o setor agrícola e a indústria; sairemos desta crise mais fortes e mais unidos", disse.

Entre as medidas incluídas estão a redução do IVA sobre combustíveis, eletricidade e gás de 21% para 10%, a eliminação do imposto especial sobre hidrocarbonetos e o controle das margens de lucro das empresas.