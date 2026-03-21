O ministro dos Transportes, Renan Filho, avaliou que houve um afastamento do risco de greve dos caminhoneiros com a publicação da Medida Provisória (MP) que endurece as regras em caso de descumprimento dos pisos de frete no transporte rodoviário. Ele também avaliou que houve "muita sobriedade" dentro da categoria após mobilizações de representantes do setor para uma eventual paralisação.

O governo Lula publicou na quinta-feira, 19, uma Medida Provisória (MP) que endurece as regras para o cumprimento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas. Estão previstas multas mais elevadas para contratantes que descumprirem o piso do frete, que podem variar de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões por operação.

O ministro dos Transportes informou nesta sexta-feira, 20, que haverá maior periodicidade das revisões da tabela de frete. Ele fala em garantir mais "dinamismo" no processo de revisão período dos valores mínimos de frente.

O ministro foi questionado ainda sobre o aumento da mistura do biodiesel no diesel. Ele argumentou que "toda essa agenda" está em discussão e também reforçou que há escalonamento na mistura.

A elevação dependente de estudos precisos de viabilidade, segundo o Ministério de Minas e Energia.