A Unilever anunciou ter recebido uma oferta preliminar por seus negócios no ramo de alimentos e que mantém conversas com a McCormick & Company, que também confirmou as negociações. Em seus respectivos comunicados, as companhias ponderaram que não há garantia de que alguma transação acontecerá.

Contudo, o conselho de administração da Unilever disse acreditar que seu negócio de alimentos é altamente atraente, com perfil financeiro sólido, composto pelas principais marcas do mercado, em categorias em crescimento, e está confiante no futuro do negócio como parte da Unilever.