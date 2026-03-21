O Conselho Europeu da União Europeia (UE) nomeou na noite da quinta-feira, 19, o croata Boris Vujcic como vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) para um mandato não renovável de oito anos, em substituição a Luis de Guindos, a partir de 1º de junho. Além de dirigente do BCE, Vujcic é presidente do BC da Croácia.

A decisão foi tomada após consulta ao Parlamento Europeu e ao conselho de dirigentes do BCE, segundo comunicado oficial publicado na quinta.

A nota informa que o Eurogrupo manifestou apoio à candidatura de Vujcic em 19 de janeiro e que, em 26 de janeiro, o Conselho adotou uma recomendação ao Conselho Europeu para sua nomeação como vice-presidente do BCE.