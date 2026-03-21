Ao falar sobre economia durante encontro com jornalistas em São Paulo em que oficializa a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, o agora ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad disse nesta sexta-feira, 20, que o governo federal atuou corretamente sobre os combustíveis até aqui. "Estamos vivendo um momento dramático promovido pelos Estados Unidos. Avalio que a guerra foi outro tiro no pé dos Estados Unidos. Antes houve o tarifaço", afirmou, emendando que o Brasil soube operar muito bem politicamente com o governo norte-americano sobre o tarifaço.

O governo federal implementou nos últimos dias mediadas que visam a conter aumentos nos preços dos combustíveis em decorrência da alta no preço do petróleo por conta da guerra no Irã. As medidas focam na isenção de tributos federais sobre o diesel e propondo a redução do ICMS estadual.

Sobre o aumento dos combustíveis, Haddad disse que o governo Lula pode arcar com 50% do ICMS dos Estados. "Haverá aumento da arrecadação de royalties de petróleo e vai ajudar os Estados", destacou.

De acordo com Haddad, só houve aumento do diesel na Petrobras, mas que foi compensado pela isenção do PIS/Cofins.