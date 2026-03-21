As máximas dos rendimentos dos Treasuries se replicavam nos juros futuros nos primeiros negócios da manhã desta sexta-feira, 20, e as taxas avançavam mais de 20 pontos, na ausência de uma perspectiva para o fim da guerra no Oriente Médio. O dólar também sobe ante o real, assim como para a maioria das moedas emergentes.

Os preços do petróleo mostram bastante volatilidade nesta sexta-feira diante de notícias ligadas à guerra.

O economista Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos, alerta em relatório que "a iminência de uma delação premiada no âmbito do caso Banco Master" pode trazer "instabilidade adicional aos ativos de risco".

O mercado financeiro também repercute a notícia da MP que abre crédito extra de R$ 10 bilhões para subsidiar o diesel e a antecipação do 13º do INSS (R$ 78,3 bilhões).

Às 9h25, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,190%, de 14,014% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,835%, de 13,585%, e o vencimento para janeiro de 2031 subia a 13,955%, de 13,765% no ajuste de ontem.