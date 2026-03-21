O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse nesta sexta-feira (20) que o país está menos suscetível a choques na oferta de petróleo, uma vez que produz toda a energia necessária internamente. Segundo ele, o maior problema com o conflito no Oriente Médio está na Ásia, e a retirada das sanções sobre o petróleo iraniano retido no mar permitiria um rápido abastecimento à região.

"Em questão de dias, em três ou quatro dias, esse petróleo começará a chegar aos portos", disse Wright em entrevista à Fox Business.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na quinta-feira que os EUA podem em breve suspender as sanções sobre o petróleo iraniano retido em navios-tanque no mar.

Wright disse ainda que os EUA estão desempenhando um papel importante na liberação de petróleo por meio da Agência Internacional de Energia (AIE). Ontem, a agência informou que as reservas estratégicas dos países-membros começaram a ser liberadas e que o volume deve chegar a 426 milhões de barris de petróleo.