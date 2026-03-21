O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, afirmou que possíveis aumentos nas taxas de juros serão avaliados a cada reunião do BCE e ressaltou o ambiente de incerteza decorrente das tensões geopolíticas. Em entrevista ao canal Boursorama, o dirigente afirmou nesta sexta-feira que um aperto da política monetária é mais provável do que um afrouxamento.

"A mensagem é de vigilância, obviamente, porque desde o início afirmei que o fato óbvio é que esta guerra no Oriente Médio resultará em mais inflação e menos crescimento, mas a magnitude do efeito dependerá da duração e da intensidade do conflito", detalhou.

Segundo Villeroy de Galhau, o BCE está vigilante e determinado, visto que seu conselho está "totalmente comprometido" em estabilizar a inflação na média de 2%. "Temos capacidade para agir, como e quando necessário", acrescentou.

Ele disse ainda que a instituição não ficará "inativa" e nem reagirá "de forma exagerada" à volatilidade dos mercados de energia.