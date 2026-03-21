A Riachuelo decidiu suspender os estudos a respeito da realização de oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias (follow-on) diante da recente instabilidade do cenário geopolítico e consequente volatilidade do mercado de capitais.

Segundo a companhia, em fato relevante, a suspensão da potencial oferta não traz qualquer modificação no direcionamento de longo prazo da Riachuelo, que afirma permanecer focada na execução de suas prioridades estratégicas, considerando a sua sólida estrutura financeira atual.