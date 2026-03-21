O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve as principais taxas de juros inalteradas, segundo comunicado divulgado na sexta-feira, 20. A taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3% ao ano, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,5% ao ano. Ambas as taxas seguem no mesmo nível desde maio de 2025, quando Pequim anunciou medidas de estímulo para apoiar a economia diante do enfraquecimento da atividade e do aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires