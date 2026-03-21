A Cemig encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 1,876 bilhão, alta de 88% ante igual etapa de 2024. O lucro ajustado foi de R$ 1,022 bilhão no trimestre, 12,3% menor que o registrado um ano antes. No consolidado do ano, o lucro totalizou R$ 4,9 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de R$ 2,947 bilhões de outubro a dezembro de 2025, um valor 54% acima do registrado no quarto trimestre de 2024. O Ebitda ajustado para o trimestre, por sua vez, ficou em R$ 1,811 bilhão, redução de 6,5% ante igual período de 2024. No consolidado de 2025, o Ebitda alcançou R$ 8,283 bilhões, queda de 26,4% ante o reportado em 2024.

A receita líquida, por sua vez, chegou a R$ 11,5 bilhões nos três últimos meses de 2025, montante 2,9% maior frente ao reportado em igual etapa de 2024.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 290,4 milhões no quarto trimestre, recuo de 26,7% ante resultado financeiro negativo de R$ 396,380 milhões registrado um ano antes.

A dívida líquida da estatal mineira encerrou 2025 em R$ 13,624 bilhões, 69,9% maior que os R$ 9,888 bilhões registrados ao final de 2024.

Nos últimos três meses do ano, a empresa investiu R$ 1,9 bilhão, totalizando R$ 6,63 bilhões no acumulado de 2025, montante 16% superior ao aportado em 2024. Desse total, R$ 5,2 bilhões foram destinados ao segmento de distribuição.