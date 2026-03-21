A zona do euro apresentou superávit comercial de 12,1 bilhões de euros em janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 20, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em dezembro de 2025, o bloco havia registrado saldo positivo menor, de 10,3 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 1,9% em janeiro, enquanto as importações diminuíram 2,8%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou déficit comercial de 1,9 bilhão de euros em janeiro, maior que o saldo negativo de 1,4 bilhão de euros observado em igual mês de 2025.