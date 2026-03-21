As bolsas europeias ensaiam recuperação na manhã desta sexta-feira, 20, após amargarem fortes perdas ontem, mas o ambiente de cautela persiste, em meio à continuidade do conflito no Oriente Médio e à volatilidade do petróleo.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,41%, a 586,04 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário exibia alta de 1%.

No 21º dia da guerra, Israel acatou a ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para não atacar instalações de petróleo e gás natural do Irã, mas continuou bombardeando Teerã. Os preços do petróleo chegaram a recuar durante a madrugada, mas voltaram a ganhar força na última hora.

Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE), assim como os BCs suíço e sueco, deixaram suas principais taxas de juros inalteradas, enquanto avaliam os possíveis efeitos da guerra para a inflação e o crescimento.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,28%, a de Paris avançava 0,43% e a de Frankfurt ganhava 0,65%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,70%, 0,96% e 0,43%.

Entre ações individuais, a Unilever subia 1,1 no mercado inglês, depois de revelar que recebeu oferta preliminar da McCormick & Company por sua unidade de alimentos.