As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 20, à medida que a guerra no Oriente Médio segue pesando no apetite por risco, embora o petróleo tenha voltado a cair.
Os mercados da China continental lideraram as perdas, com quedas de 1,24% do índice Xangai Composto, a 3.957,05 pontos, e de 1,18% do Shenzhen Composto, a 2.589,10 pontos, após o banco central chinês (PBoC) deixar suas principais taxas de juros inalteradas, em meio às incertezas da guerra, a exemplo do que fizeram outros grandes bancos centrais nesta semana, incluindo o Federal Reserve (Fed), o Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão (BoJ).
Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,88% em Hong Kong, a 25.277,32 pontos, e o Taiex recuou 0,43% em Taiwan, a 33.543,88 pontos. Em Tóquio, não houve pregão por causa de feriado no Japão.
Na contramão, o sul-coreano Kospi subiu 0,31% em Seul, a 5.781,20 pontos.
O predomínio do mau humor é alimentado pela continuidade do conflito no Oriente Médio, que hoje entrou no 21º dia. Israel acatou a ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para não atacar instalações de petróleo e gás natural do Irã, mas continuou bombardeando Teerã. Os preços do petróleo, no entanto, voltaram a cair nesta madrugada, depois de subirem ontem.
Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com baixa de 0,82% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.428,80 pontos.