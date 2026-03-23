O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, nomeou Shin Hyun-song, um alto funcionário do Banco de Compensações Internacionais (BIS), como o próximo dirigente do banco central do país.

Shin substituirá o atual governador do Banco da Coreia, Rhee Chang-yong, cujo mandato de quatro anos termina em 20 de abril, informou o gabinete de Lee em um comunicado neste domingo, 22.

O indicado juntou-se ao BIS em 2014 e atualmente atua como conselheiro econômico e chefe do departamento monetário e econômico na instituição com sede na Suíça, conhecida como "o banco dos bancos centrais".

O gabinete de Lee descreveu Shin como "a pessoa certa para alcançar simultaneamente os objetivos de política monetária de estabilidade de preços e crescimento econômico nacional" em um momento em que a incerteza econômica vem aumentando devido à situação no Oriente Médio.

Segundo a lei sul-coreana, Shin deve passar por uma audiência na Assembleia Nacional antes de sua nomeação formal.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast