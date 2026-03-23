A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -2,25%
Pontos: 176.219,40
Máxima de +0,02% : 180.305 pontos
Mínima de -2,9% : 175.039 pontos
Volume: R$ 49,45 bilhões
Variação em 2026: 9,37%
Variação no mês: -6,66%
Dow Jones: -0,96%
Pontos: 45.577,47
Nasdaq: -2,01%
Pontos: 21.647,61
Ibovespa Futuro: -2,28%
Pontos: 177.850
Máxima (pontos): 181.575
Mínima (pontos): 176.400
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,55
Variação: -1,75%
Petrobras PN
Preço: R$ 45,67
Variação: -2,37%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,33
Variação: -1,66%
Ambev ON
Preço: R$ 14,47
Variação: -2,03%
Petrobras ON
Preço: R$ 50,34
Variação: -2,39%
Vale PNA
Preço: R$ 75,55
Variação: -1,41%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,60
Variação:2,70%
Vale ON
Preço: R$ 75,55
Variação: -1,41%
Itausa PN
Preço: R$ 13,10
Variação: -1,68%
Global 40
Cotação: 702,246 centavos de dólar
Variação: -1,01%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3082
Venda: R$ 5,3092
Variação: +1,79%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,33
Venda: R$ 5,43
Variação: -0,29%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2793
Venda: R$ 5,2800
Variação: +0,41%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3021
Venda: R$ 5,4190
Variação: +0,06%
- Dólar Futuro (abril)
Cotação: R$ 5,2965
Variação: +1,12%
- Euro
Compra: US$ 1,157 (às 18h15)
Venda: US$ 1,1574 (às 18h15)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1360
Venda: R$ 6,1380
Variação: +1,59%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1242
Venda: R$ 6,3310
Variação: +0,75%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.574,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,67%