A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -2,25%

Pontos: 176.219,40

Máxima de +0,02% : 180.305 pontos

Mínima de -2,9% : 175.039 pontos

Volume: R$ 49,45 bilhões

Variação em 2026: 9,37%

Variação no mês: -6,66%

Dow Jones: -0,96%

Pontos: 45.577,47

Nasdaq: -2,01%

Pontos: 21.647,61

Ibovespa Futuro: -2,28%

Pontos: 177.850

Máxima (pontos): 181.575

Mínima (pontos): 176.400

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 41,55

Variação: -1,75%

Petrobras PN

Preço: R$ 45,67

Variação: -2,37%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,33

Variação: -1,66%

Ambev ON

Preço: R$ 14,47

Variação: -2,03%

Petrobras ON

Preço: R$ 50,34

Variação: -2,39%

Vale PNA

Preço: R$ 75,55

Variação: -1,41%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,60

Variação:2,70%

Vale ON

Preço: R$ 75,55

Variação: -1,41%

Itausa PN

Preço: R$ 13,10

Variação: -1,68%

Global 40

Cotação: 702,246 centavos de dólar

Variação: -1,01%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3082

Venda: R$ 5,3092

Variação: +1,79%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,33

Venda: R$ 5,43

Variação: -0,29%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2793

Venda: R$ 5,2800

Variação: +0,41%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3021

Venda: R$ 5,4190

Variação: +0,06%

- Dólar Futuro (abril)

Cotação: R$ 5,2965

Variação: +1,12%

- Euro

Compra: US$ 1,157 (às 18h15)

Venda: US$ 1,1574 (às 18h15)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1360

Venda: R$ 6,1380

Variação: +1,59%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1242

Venda: R$ 6,3310

Variação: +0,75%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,65% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.574,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,67%


