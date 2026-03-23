O Goldman Sachs elevou a previsão para o barril do Brent em 2026 de US$ 77 para US$ 85, enquanto, para o WTI, a previsão subiu de US$ 72 para US$ 79. Para o quarto trimestre deste ano, as projeções foram elevadas de US$ 71 para US$ 80, no caso do Brent, e de US$ 67 para US$ 75, no caso do WTI.

A projeção para o Brent, neste caso, é composta por US$ 62 decorrentes de fatores descolados do conflito no Irã; US$ 9 ligados ao aumento dos estoques comerciais de petróleo e ao efeito sobre a diferença entre os preços à vista e a prazo; US$ 4 decorrentes do aumento previsto para os preços futuros da commodity; e US$ 5 vindos de posicionamento persistente do mercado relativo a riscos geopolíticos e rotação de ativos.

"Primeiro, agora presumimos que os fluxos em Ormuz continuarão em apenas 5% dos níveis normais por um período mais longo, de seis semanas, antes de uma recuperação gradual de um mês. Segundo, o reconhecimento dos riscos de uma alta concentração da produção e capacidade ociosa deve a uma estocagem estratégica estruturalmente maior", disse o Goldman Sachs em relatório.

"Agora esperamos que o preço do Brent seja de US$ 110 por barril em média em março e abril (de US$ 98 anteriormente), um aumento de 62% em relação à média de 2025", acrescentou. Especificamente para abril, o banco prevê o barril do Brent a US$ 115, de US$ 85 na estimativa anterior.

Cenários para os preços

O Goldman Sachs acredita que, no curto prazo, o mercado provavelmente vai exigir um prêmio de risco crescente, com o objetivo de destruir demanda e se proteger de escassez em cenários de perturbações mais longas à oferta.

Se o fechamento do Estreito de Ormuz restringir o fluxo de petróleo a 5% dos níveis normais por 10 semanas, o banco calcula que os preços do petróleo poderiam ficar entre US$ 105 - num cenário adverso - e US$ 135 por barril - num cenário ainda mais adverso.

"No cenário adverso, a oferta no Oriente Médio se recupera com a abertura do Estreito e o valor do Brent diminui para US$ 100 no quarto trimestre de 2026. No cenário extremamente adverso, com uma perda persistente de 2 milhões de barris por dia na produção do Oriente Médio, o preço do Brent dispara antes de convergir para US$ 115 no quarto trimestre de 2026", disse o Goldman. "Também há risco para baixo porque os Estados Unidos podem encerrar a ação militar a qualquer momento, o que levaria a uma redução no prêmio de risco. Embora não seja o nosso cenário base, não descartamos restrições à exportação de petróleo nos EUA, o que aumentaria ainda mais a diferença de preços entre o WTI e o Brent."