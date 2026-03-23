Leonid Radvinsky, empresário bilionário e proprietário da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, morreu nesta segunda-feira, 23, aos 43 anos, vítima de câncer. A informação foi confirmada pela empresa à agência Bloomberg.

Em comunicado enviado por e-mail, a empresa informou que o executivo faleceu após uma longa batalha contra a doença. "É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Leo Radvinsky. Leo faleceu pacificamente após uma longa batalha contra o câncer", diz a nota, que acrescenta que a família pediu privacidade.

Radvinsky adquiriu participação no OnlyFans em 2018 e transformou a empresa em uma das plataformas digitais mais lucrativas do mundo. O serviço permite que criadores cobrem diretamente pelo acesso a seus conteúdos, ficando a empresa com uma taxa de cerca de 20% sobre assinaturas e vendas.

Segundo dados de 2024, a plataforma reunia mais de 4,6 milhões de criadores e aproximadamente 377 milhões de usuários pagantes, com receita anual de US$ 1,4 bilhão. Desde 2021, Radvinsky já havia recebido cerca de US$ 1,8 bilhão em dividendos do negócio.

Nascido na antiga União Soviética e criado em Chicago, Radvinsky transformou o que antes eram negócios obscuros na internet em um império bilionário centrado na monetização da intimidade online.

Formado em economia pela Universidade Northwestern, Radvinsky continuou expandindo seu império com iniciativas como o MyFreeCams, um dos pioneiros no setor de "camming", combinando conversas ao vivo com conteúdo sexual sob demanda. Em 2018, ele deu seu maior passo ao adquirir o controle total da britânica OnlyFans, então uma pequena rede voltada à venda de conteúdo por assinatura.

Sob sua gestão, o site explodiu durante a pandemia, quando milhões de pessoas buscaram novas formas de renda e conexão. O modelo é simples: criadores - de celebridades a trabalhadores sexuais - cobram assinaturas mensais por acesso a seus conteúdos, ficando com 80% da receita.

O OnlyFans cresceu ao se apoiar nas redes sociais: imagens no Instagram e Tiktok e trechos explícitos no X (antigo Twitter) funcionavam como iscas para os links pagos. Em 2021, o site acrescentava até 300 mil usuários por dia.

Apesar de sua fortuna estimada em quase US$ 4 bilhões, Radvinsky permanecia avesso à exposição. Sua fundação pessoal divulga doações a instituições como o Memorial Sloan Kettering Cancer Center e apoio a softwares de código aberto.

Em uma rara aparição pública, participou em 2024 de um evento beneficente ao lado da esposa, que hoje lidera uma fundação dedicada à pesquisa do câncer.