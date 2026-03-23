O Nubank dá mais um passo na estratégia de aumentar a relevância da instituição como plataforma de investimentos. Nesse novo esforço, os clientes vão ser recompensados ao trazer a custódia de investimentos em outras instituições. A solicitação de portabilidade é feita de forma 100% digital e realizada via B3 ou pela instituição de origem. A iniciativa é fundamental para consolidar a "principalidade do Nubank", segundo Patrícia Whitaker, executiva responsável pela área de e investimentos da instituição.

"O objetivo é expandir nosso market share no setor de investimentos, otimizando o LTV Lifetime Value dos nossos clientes ao oferecer uma solução completa de gestão de patrimônio. Queremos que o Nubank seja o hub financeiro onde o cliente centraliza sua 'vida rentável', unindo a eficiência operacional do nosso modelo digital, por meio de uma experiência simples e uma prateleira de produtos robusta que compete diretamente com os 'players' mais tradicionais do mercado", diz Whitaker.

Segundo nota da instituição, a transferência está disponível para ações, fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês), fundos imobiliários (FIIs), Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos do Tesouro Direto, certificados de depósito bancário (CDBs), letras de crédito imobiliário (LCIs), letras de crédito do agronegócio (LCAs) e títulos corporativos, além dos fundos de investimento oferecidos na plataforma do Nubank. Ainda não são elegíveis para portabilidade fundos de pensão, derivativos e certificado de operações estruturadas (COE).

Como forma de atrair investidores, o Nubank pagará cashback para quem levar os ativos para a instituição, com foco nos clientes Nubank Ultravioleta e Nubank+. Para clientes Nubank Ultravioleta, a cada R$ 50 mil em ativos portados, o cliente recebe 10 mil Pontos Ultravioleta ou R$ 300 de cashback, podendo chegar ao teto de R$ 6 mil ou 200 mil pontos.

Já para clientes Nubank+, o benefício é de R$ 180 de cashback a cada R$ 30 mil transferidos, com limite total de R$ 1.800. Em ambos os casos, a recompensa é creditada de forma gradual em dez parcelas mensais, desde que o valor portado seja mantido na plataforma ao longo deste mesmo período.

"Com essa campanha, queremos consolidar o Nubank como a casa de investimentos dos nossos clientes. Ao incentivar a portabilidade com cashback ou pontos, facilitamos que mais pessoas concentrem e façam a gestão de seu patrimônio em uma única plataforma, com uma experiência 100% digital. Nossa prateleira, que vai da renda fixa a fundos e ativos de renda variável, foi desenhada para atender diferentes perfis de investidor, sempre com transparência, segurança e mais autonomia sobre onde e como investir", afirma a diretora de Investimentos do Nubank.

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