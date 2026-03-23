A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,40. A projeção para a moeda no fim de 2027 caiu de R$ 5,47 para R$ 5,45. Há um mês, eram de R$ 5,45 e R$ 5,50, respectivamente.

Para o fim de 2028, a mediana permaneceu em R$ 5,50 pela 6ª semana seguida. Para o fim de 2029, oscilou de R$ 5,51 para R$ 5,50. Há um mês, era de R$ 5,52.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.