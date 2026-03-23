O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou neste domingo (22) que abrir o Estreito de Ormuz é a principal solução para o choque de energia, que deve atingir primeiro a Ásia.

Birol criticou a liberação de estoques estratégicos, que considera não ser uma solução para o problema, mas apenas uma tentativa de confortar o mercado. O diretor da AIE disse ainda estar dialogando com o Canadá e o México para que aumentem as exportações de petróleo.

Birol afirmou também que a economia global enfrenta uma ameaça muito grande com a guerra deflagrada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, que rapidamente se espalhou pelos países vizinhos. "Pelo menos 40 ativos de energia no Oriente Médio estão severamente ou muito severamente danificados", disse o diretor da AIE.

Com a crise, segundo Birol, a mudança para os transportes movidos a eletricidade deve se acelerar. "A transição para energia limpa está indo muito devagar."

*Com informações de Dow Jones Newswires