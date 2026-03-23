Oficialmente, o banco não informa a parcela dos recursos recuperada. Apenas ressalta que está trabalhando para reaver o valor desviado.

A interrupção ocorreu após a identificação de atividades consideradas atípicas, que acionaram os sistemas de segurança da instituição. A decisão de suspender o Pix foi tomada como medida preventiva.

De acordo com o banco, a falha foi localizada internamente e não afetou a estrutura geral do sistema de pagamentos.



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Sistema preservado

O Banco Central (BC) identificou a irregularidade, mas informou que não houve ataque aos sistemas do Pix nem à infraestrutura da autoridade monetária. A ocorrência foi classificada como um problema restrito à instituição financeira.

Em nota, o BTG afirmou que não houve acesso às contas de clientes nem exposição de dados pessoais durante o ataque. A instituição destacou que a segurança das informações segue como prioridade e que permanece disponível para esclarecimentos por meio de seus canais de atendimento.

Investigação e recuperação

O banco continua trabalhando para recuperar o restante dos valores desviados e apurar as circunstâncias do ataque.

As operações via Pix estão sendo normalizadas gradualmente ao longo desta segunda-feira.

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