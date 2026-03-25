A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu alerta de que Sun Wave LLC e suas plataformas não possuem autorização para intermediar valores mobiliários.

De acordo com a reguladora, foram identificados indícios de que a empresa busca captar clientes residentes no Brasil para operações com valores mobiliários, com uso de marcas como Veloc Broker, Nyrion Broker e Mundial Broker e por meio dos sites www.velocbroker.com.br, www.nyrionbroker.com e www.mundialbroker.com.br.

A autarquia determinou à empresa a imediata suspensão de qualquer oferta pública de serviços de intermediação de valores mobiliários, de forma direta ou indireta, inclusive por meio de sites, aplicativos ou redes sociais, pelo fato de ela não integrar o sistema de distribuição previsto na lei.

Caso a determinação não seja cumprida, as empresas e pessoas como participantes dos atos irregulares estarão sujeitas à multa cominatória diária de R$ 1.000.