O governo dos Estados Unidos anunciou medidas para fortalecer o fornecimento de combustível doméstico e aliviar os custos para os norte-americanos nos postos de gasolina em meio ao impacto do conflito no Oriente Médio. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) emitiu, nesta quarta-feira, 25, uma isenção emergencial temporária para permitir a venda nacional de E15, gasolina misturada com 15% de etanol, e para remover todos os impedimentos federais à venda de E10, gasolina misturada com 10% de etanol, em todo o país.

"Por meio dessa isenção, a EPA está fortalecendo a cadeia de suprimentos de gasolina doméstica e proporcionando alívio aos americanos nos postos de gasolina antes da temporada de viagens de verão", diz o comunicado da EPA.

A partir de 1º de maio de 2026, as isenções da EPA ajudarão a evitar interrupções no fornecimento de combustível nos Estados Unidos, mantendo o E15 no mercado e oferecendo aos americanos mais opções de combustível.

A EPA está emitindo o aviso de isenção hoje para permitir que as partes interessadas do setor de combustíveis tenham tempo suficiente para fazer a transição do sistema de distribuição de combustível.

Conforme exigido pela Lei do Ar Limpo, a EPA e o Departamento de Energia avaliaram a situação atual e determinaram que a concessão da isenção era de interesse público, segundo o documento.