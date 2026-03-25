O Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou nesta quarta-feira, 25, demonstrações financeiras anuais auditadas para 2025. Segundo o BC dos EUA, o prejuízo anual diminuiu para US$ 18,75 bilhões no ano passado, em comparação com as perdas de US$ 77,61 em 2024.

A perda operacional do Fed em 2025 foi a menor em três anos, segundo a Dow Jones Newswires, com as finanças se recuperando após as resposta de estímulo à pandemia de covid-19.

Uma firma de contabilidade independente emitiu opiniões sem ressalvas, afirmando que sua auditoria não encontrou distorções materiais de acordo com os padrões de auditoria aplicáveis. As demonstrações financeiras auditadas fornecem informações sobre ativos, passivos e operações até 31 de dezembro de 2025.

O Fed exige que uma auditoria independente anual das demonstrações financeiras de cada distrital e do Conselho.