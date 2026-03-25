O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 4,724 bilhões em março até dia 20, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Banco Central. Em fevereiro, houve entrada líquida de US$ 5,389 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 9,890 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 43,923 bilhões e vendas no total de US$ 53,812 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 5,166 bilhões, com importações de US$ 12,187 bilhões e exportações de US$ 17,353 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,781 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,872 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 11,701 bilhões em outras entradas.

Semanal

O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 119 milhões na semana passada, informou o Banco Central. Entre os dias 16 e 20 de março, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,663 bilhão. O valor é o resultado de compras de US$ 15,025 bilhões e vendas no total de US$ 16,688 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,544 bilhão, com importações de US$ 4,223 bilhões e exportações de US$ 5,767 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 547 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 1,358 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,861 bilhões em outras entradas.