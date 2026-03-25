O Banco Central encerrou a liquidação extrajudicial da Companhia Hipotecária Brasileira (CHB), que foi decretada em 2021. O ato que cessa a liquidação foi publicado nesta quarta-feira, 25. Ele foi assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC, Gilneu Vivan.

Segundo o documento, o encerramento foi fundamentado em informações que constam no processo que corre na autarquia envolvendo a instituição e em dois dispositivos da lei que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras.

Um deles diz que a liquidação extrajudicial será encerrada por decisão do BC na hipótese de convolação em liquidação ordinária.

O outro afirma que, a qualquer tempo, a autarquia pode analisar pedidos de cessação da liquidação formulados por interessados, concedendo ou recusando o pleito.