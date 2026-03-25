A Petrobras e a Finep lançaram nesta quarta-feira, 25, um edital de R$ 30 milhões para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em biorrefino. A chamada busca diversificar a oferta de matérias-primas e desenvolver rotas para produzir biocombustíveis mais competitivos e sustentáveis no longo prazo.

O investimento faz parte da iniciativa "Ecossistemas Tecnológicos", ligada ao programa Petrobras Conexões para Inovação, e está inserido em uma parceria de cinco anos entre as instituições. A previsão é que os recursos destinados ao ecossistema de biorrefino possam chegar a R$ 120 milhões.

"O desenvolvimento desse modelo se deve à necessidade da Petrobras de se adaptar a um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, tecnologicamente complexo e competitivo do setor de óleo, gás e energia, onde a inovação aberta e colaborativa desempenha um papel central. Ao mesmo tempo, otimiza os investimentos em PD&I da companhia ao aproveitar sinergias e compartilhar competências e recursos", explicou a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

Entre os desafios propostos no edital está a obtenção de produtos de baixo carbono - como biocombustíveis para aviação, transporte marítimo e rodoviário - por rotas biotecnológicas a partir de matérias-primas residuais. Essas rotas envolvem o uso de sistemas biológicos, como microrganismos e enzimas, para transformar insumos em produtos de interesse com custo competitivo e menor impacto ambiental.

A Finep atuará como gestora do ecossistema, responsável por organizar chamadas públicas, articular os participantes e conduzir a contratação e a gestão técnico-financeira dos projetos. Para o diretor de Inovação da financiadora, Elias Ramos, a parceria "representa um marco" para a agenda de inovação em energia e mira apoiar a descarbonização do setor de combustíveis no contexto da transição energética.

No Plano de Negócios 2026-2030, a Petrobras prevê investir US$ 4 bilhões em PD&I, com US$ 1,2 bilhão voltado à transição energética, incluindo produtos sustentáveis. Para este edital, focado em processos biotecnológicos, as propostas poderão ser enviadas até 29 de maio, e o resultado preliminar da primeira etapa está previsto para 17 de julho, informou a Petrobras.