O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 25, que o Brasil pode se tornar a quinta ou a sexta maior economia do mundo. Segundo a Austin Rating, o Brasil está na 11ª posição. As colocações desejadas por Lula são ocupadas atualmente por Reino Unido e França.

"O Brasil pode chegar a ser a sexta ou a quinta economia do mundo. Nós temos território, temos população. Temos presentes que a natureza nos deu: muitos minerais críticos, terras raras, 12% da água doce do mundo, a maior floresta tropical do mundo. Temos tudo que o mundo precisa, só basta a gente ter coragem de acreditar no Brasil e fazer as coisas acontecerem", declarou.

Segundo o presidente, o Brasil já conta com todas as condições necessárias para "dar um salto de qualidade" e deixar de ser um país emergente para se tornar uma nação desenvolvida.

Nesta quarta-feira, 25, Lula visitou a fábrica de trens da montadora chinesa CRRC, localizada na cidade de Araraquara (SP). No evento, foram assinados contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 5,6 bilhões.