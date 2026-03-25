O ministro das Finanças da França, Roland Lescure, disse na quarta-feira, 25, que 30% a 40% da capacidade de refino no Golfo foi danificada ou destruída, levando a uma crise de petróleo, especialmente em alguns países asiáticos.

"Como resultado, estamos agora enfrentando um mercado de petróleo onde faltam 11 milhões de barris por dia", afirmou.

Lescure disse que teve conversas com seu homólogo no Catar, onde 17% da capacidade de produção de gás foi destruída como resultado dos ataques realizados nas instalações. "Levará anos - cerca de três anos - para restaurá-las", disse Lescure. Além disso, levará meses para relançar algumas instalações de gás que foram fechadas em emergência pelo Catar, acrescentou.

A França está relativamente preservada em relação a uma escassez de suprimentos de gás, observou Lescure, porque o país depende de gás para menos de 5% de sua eletricidade, que é produzida principalmente por usinas nucleares.

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