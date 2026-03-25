O CEO e fundador do Grupo Fictor, Rafael Góis, está entre os alvos da Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 25. A ação mira uma organização criminosa especializada em crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que somam mais de R$ 500 milhões.

A Fictor afirmou, em nota enviada ao Estadão, que assim que a defesa de Góis tiver acesso ao conteúdo da investigação, "prestará os esclarecimentos necessários às autoridades competentes com o objetivo de elucidar os fatos".

Ao todo, a PF cumpre 43 mandados de busca e apreensão - um deles em endereços ligados a Góis. O celular do executivo foi apreendido.

O ex-sócio da Fictor Luiz Rubini também é alvo de mandado de busca e apreensão. A assessoria do executivo, que é defendido pelo advogado criminalista Rodrigo De Grandis, informou que a defesa não teve conhecimento prévio do processo e se manifestará oportunamente.

Em seu perfil no LinkedIn, Góis afirma ser graduado em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes (UCAM) e ter feito cursos e especializações na Fundação Dom Cabral (FDC), no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD-UFRJ) e na Harvard Business School.

O executivo também diz ter mais de 25 anos de experiência nos setores industrial, financeiro e imobiliário. Ele afirma ter iniciado sua carreira aos 16 anos no mercado financeiro e ocupado diferentes posições de liderança, no entanto, a única experiência profissional detalhada em seu perfil é na Fictor.

Fundada em 2007 como uma empresa de soluções tecnológicas, a Fictor é um grupo de participações e gestão de empresas com atuação na indústria alimentícia, em serviços financeiros e em infraestrutura.

Em 17 de novembro do ano passado, a Fictor afirmou ter fechado um acordo para a aquisição do Banco Master, em conjunto com um consórcio formado por investidores dos Emirados Árabes Unidos. No dia seguinte, a instituição de Daniel Vorcaro foi liquidada pelo Banco Central (BC) e o negócio foi desfeito.

Em 1º de fevereiro, o Grupo Fictor protocolou um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para as empresas Fictor Holding e Fictor Invest. O valor total da dívida era de R$ 4 bilhões. Na época, a companhia solicitou a suspensão e o bloqueio das cobranças por 180 dias.

A investigação que deu origem à Operação Fallax começou em 2024, quando a PF identificou um esquema estruturado voltado à prática de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.

Segundo a apuração, a organização criminosa atuava mediante a cooptação de funcionários de instituições financeiras e a utilização de empresas de fachada, utilizando também estruturas financeiras associadas para a movimentação de recursos ilícitos. Há indícios de que parte desses valores tinha origem em células criminosas vinculadas ao Comando Vermelho (CV).

A investigação apontou ainda que os responsáveis pela Fictor exerceram papel relevante e estruturante no funcionamento da organização criminosa, atuando como núcleo de sustentação financeira e operacional.

De acordo com a PF, a atuação consistia na injeção de recursos para simular movimentações financeiras entre empresas vinculadas à organização, especialmente por meio do pagamento cruzado de boletos, criando artificialmente aparência de liquidez e saúde financeira. Além disso, o grupo também atuava na criação e gestão de empresas de fachada.