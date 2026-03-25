Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 6,926 milhões de barris, a 456,185 milhões de barris na semana encerrada em 20 de março, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 200 mil barris na semana.

Os estoques de gasolina recuaram 2,593 milhões de barris, a 241,447 milhões de barris, ante expectativa de queda de 2,4 milhões.

Já os estoques de destilados subiram 3,032 milhões de barris, a 119,936 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,8 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 91,4% para 92,9%, acima da projeção de alta a 92%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 3,421 milhões de barris, a 30,945 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,657 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado