A processadora norte-americana de suínos Smithfield Foods reportou lucro operacional recorde de US$ 1,29 bilhão no ano fiscal de 2025, informou a companhia, na terça-feira, 24, em comunicado aos investidores. O resultado representa um avanço de 15,6% em relação ao lucro operacional de US$ 1,11 bilhão obtido no ano anterior. Em termos ajustados, o lucro operacional anual somou US$ 1,33 bilhão, um salto de 30,5% na mesma comparação. Este foi o segundo ano consecutivo de resultados operacionais recordes para a empresa.

A receita líquida consolidada totalizou US$ 15,53 bilhões em 2025, aumento de 9,8% frente aos US$ 14,14 bilhões de 2024. O desempenho foi impulsionado pela recuperação do segmento de carnes embaladas e da produção de suínos. No quarto trimestre de 2025, as vendas somaram US$ 4,2 bilhões, alta de 7% ante o período correspondente de 2024.

No detalhamento por segmentos em 2025, a unidade de carnes embaladas registrou lucro operacional de US$ 1,09 bilhão, superando a marca de US$ 1 bilhão pelo quarto ano seguido, apesar de custos de matérias-primas US$ 525 milhões mais altos. Já a divisão de produção de suínos teve lucro operacional de US$ 176 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 144 milhões de 2024, graças a iniciativas de otimização que reduziram o rebanho interno de 14,6 milhões para 11,1 milhões de cabeças.

O presidente e CEO da companhia, Shane Smith, destacou que 2025 foi um ano "definidor", marcado pelo retorno da empresa aos mercados de ações dos EUA (IPO). "Nossos resultados recordes são um testemunho da força do nosso portfólio diversificado e do modelo verticalmente integrado", afirmou o executivo.

Smith ressaltou ainda que a empresa está investindo em uma nova unidade de processamento em Sioux Falls (SD) e fechou acordo para adquirir a Nathan's Famous, com o objetivo de captar margens totais como dona de marca.

A Smithfield encerrou o ano com US$ 3,8 bilhões em liquidez disponível. O conselho de administração aprovou um aumento nos dividendos anuais para US$ 1,25 por ação em 2026, ante US$ 1,00 pagos em 2025. Na Nasdaq, as ações da companhia operavam há pouco em alta de 1,56%, cotadas a US$ 23,48.

Para 2026, a Smithfield projeta crescimento de vendas em um dígito baixo e estima um lucro operacional ajustado total entre US$ 1,325 bilhão e US$ 1,475 bilhão. Os investimentos de capital (Capex) devem ficar entre US$ 350 milhões e US$ 450 milhões.