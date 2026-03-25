O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 25, enquanto os juros futuros acompanham, em meio à queda do petróleo, da divisa americana ante pares fortes e algumas moedas emergentes e dos rendimentos dos Treasuries.

Os ativos financeiros e a commodity reagem à sinalização do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um possível cessar-fogo de um mês com o Irã. Ainda assim, os ataques entre Israel e Teerã continuam, e lideranças iranianas negam negociações com Washington, indicando que uma solução parece distante.

O embaixador do Irã no Paquistão, Amiri Moghaddam, afirmou que não há negociações, diretas ou indiretas, entre Irã e EUA, contrariando declarações de Donald Trump. Segundo ele, há apenas esforços de países intermediários para criar condições para um eventual diálogo.

Já o tenente-coronel Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do Quartel-General Central das Forças Armadas do Irã, zombou nesta quarta-feira das tentativas dos Estados Unidos de fechar um acordo pelo fim da guerra no Oriente Médio. "Seus conflitos internos chegaram ao ponto em que vocês estão negociando consigo mesmos?", disse Zolfaghari, em uma declaração em vídeo transmitida pela TV estatal. "Nossa primeira e última palavra tem sido a mesma desde o primeiro dia, e continuará assim. Alguém como nós nunca chegará a um acordo com alguém como vocês. Nem agora, nem nunca", afirmou o militar

No Brasil, o noticiário econômico e político-eleitoral é monitorado.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 2,0 pontos em março, para 88,1, após duas quedas seguidas, mas ainda recua na média trimestral 0,3 ponto.

Pesquisa Atlas/Bloomberg para segundo turno mostra Flávio Bolsonaro com 47,6% e Luiz Inácio Lula da Silva com 46,6%, em empate técnico dentro da margem de erro. Em relação a fevereiro, ambos avançaram levemente, com maior alta de Flávio.

O Senado aprovou PLP que destrava o regime tributário de data centers (ReData) e ajusta regras fiscais, incluindo a ampliação gradual da licença-paternidade. O) texto foi aprovado por ampla maioria, com impacto fiscal compensado e sem prejuízo à meta primária, e segue para a Câmara.

Rafael Góis, CEO do Grupo Fictor, é alvo da Operação Fallax da Polícia Federal, que investiga esquema de fraudes contra a Caixa com uso de empresas de fachada e lavagem de dinheiro, possivelmente ligado ao crime organizado. As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões.