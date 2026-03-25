Os juros futuros recuam na manhã desta quarta-feira, 25, em sintonia com o otimismo no exterior, que derruba o petróleo e enfraquece o dólar e os rendimentos dos Treasuries, diante da esperança dos mercados com um cessar-fogo.

Os Estados Unidos afirmaram ter enviado uma proposta ao Irã, que nega qualquer estágio de diálogo. Além disso, o mercado digere pesquisa AtlasIntel mostrando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empatados tecnicamente em eventual segundo turno das eleições presidenciais. A liquidez, no entanto, é bem reduzida ainda.

Às 9h21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 14,140%, de 14,176% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia a 13,815%, de 13,870%, e o vencimento para janeiro de 2031 recuava para 13,925%, de 14,005% no ajuste de terça (24).

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