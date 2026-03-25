As ações de empresas chinesas de entrega de comida subiram depois que autoridades do país sinalizaram um movimento para conter a intensa competição de preços no setor. Os papéis da Meituan fecharam em alta de 14% nesta quarta-feira, enquanto Alibaba e JD.com avançaram 4,6% e 4,85%, respectivamente - desempenho superior ao ganho de 1,9% do índice Hang Seng Tech.

Os ADRs das companhias em Nova York também apresentam desempenho positivo no pré-mercado nesta manhã, com alta de quase 4%.

A Administração Estatal de Regulação de Mercado (SAMR, na sigla em inglês) da China, principal regulador do país, informou em artigo publicado em seu site nesta quarta que realizou um seminário para coibir a concorrência desleal, sem mencionar diretamente o setor de delivery. Ao mesmo tempo, o órgão divulgou uma coluna do jornal estatal Economic Daily pedindo que as empresas de entrega de comida encerrem a guerra de preços.

A sinalização do regulador pode representar "um marco de normalização na competição do setor de delivery, com uma redução relevante de subsídios nos próximos meses", disseram analistas do Citi em relatório.

Segundo os analistas, a postura do regulador é positiva para a Meituan, já que a redução das pressões competitivas deve acelerar o ritmo de recuperação da empresa. Alibaba e JD.com também tendem a se beneficiar de um ambiente competitivo mais racional, acrescentaram.

*Com informações da Dow Jones Newswires