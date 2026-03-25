A Meta Platforms revelou incentivos ambiciosos de remuneração para executivos, mirando uma capitalização de mercado de US$ 9 trilhões até 2031, à medida que busca sair na frente na corrida cada vez mais acirrada por talentos em inteligência artificial.

Pelo programa de opções de ações, que inclui seis líderes - mas não o CEO Mark Zuckerberg -, o valor total das opções só seria realizado se as ações da Meta saltarem mais de 500%, para US$ 3.727, segundo documentos apresentados na noite de terça-feira (24).

A atual capitalização de mercado da controladora do Facebook é de US$ 1,5 trilhão, com base no preço de fechamento de ontem, de US$ 592,92.

"Esta é uma grande aposta. Esses pacotes de remuneração só serão concretizados se a Meta alcançar um enorme sucesso no futuro, beneficiando todos os nossos acionistas", disse um porta-voz da empresa, em comunicado citado pelo The Wall Street Journal.

A Tesla fez algo semelhante ao propor um pacote de remuneração de até US$ 1 trilhão para o CEO Elon Musk - caso uma série de metas ambiciosas seja atingida ao longo da próxima década, incluindo elevar o valor de mercado da fabricante de veículos elétricos para US$ 8,5 trilhões. Os acionistas aprovaram o plano de compensação em novembro do ano passado.

Mas o horizonte de tempo das metas para os executivos da Meta é metade disso - apenas cinco anos - e exige um salto ainda maior de capitalização de mercado.

O programa de incentivos inclui a diretora financeira (CFO) Susan Li, o diretor de tecnologia (CTO) Andrew Bosworth, o diretor de operações (COO) Javier Olivan, o diretor de produto (CPO) Chris Cox, o diretor jurídico (CLO) C.J. Mahoney e a vice-presidente do conselho, Dina Powell McCormick, segundo documentos enviados à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA).

Mahoney só entrou na Meta em janeiro, vindo da rival Microsoft, enquanto Powell McCormick, ex-assessora de Donald Trump, também passou a integrar a equipe de gestão no início do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.