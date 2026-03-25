O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 86,4 pontos em março, ante 88,4 pontos em fevereiro, segundo pesquisa divulgada pelo instituto alemão Ifo nesta quarta-feira, 25. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 85,5 pontos neste mês.

O dado de fevereiro foi levemente revisado para baixo, de 88,6 pontos originalmente.

Apenas o subíndice de expectativas econômicas diminuiu de 90,2 pontos em fevereiro para 86 pontos em março. Já o de condições atuais ficou estável de um mês para o outro, em 86,7 pontos.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.