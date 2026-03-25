A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido permaneceu em 3% em fevereiro, mesmo nível de janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 25. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,4% em fevereiro, também como projetado por analistas.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,6% em fevereiro ante janeiro e registrou alta de 3,2% no confronto anual.